Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

55 yaşındaki ünlü şarkıcı Levent Yüksel, bir süredir aşk yaşadığı spor eğitmeni Özlem Öztürk ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Hayranıyla evlenen Yüksel, nikah sonrası maske takarak poz vermeyi de ihmal etmedi.

09.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:32

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta sanatçı Levent Yüksel, aradığı aşkı buldu. Bir süredir spor eğitmeni Özlem Öztürk ile birlikte olan Yüksel, dün sade bir nikahla evlendi.

HAYRANIYDI EŞİ OLDU

Çift, İzmir'de gerçekleşen nikah sonrası yüzlerinde maskelerle poz verdi. İkili, koronavirüs salgını nedeniyle nikah törenine sadece aile büyüklerini davet edebildi. Özlem Öztürk'ün Levent Yüksel hayranı olduğu, ünlü şarkıcıyla konserinde tanıştığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Haber Yorumları (3)
XXX: olm zaten adam 55 yaşında hangi aile büyüğünü çağırmış olabilir ki :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MÜSLÜMAN ÖĞRETMEN: gencecik kızı kapatmış valla levent helal olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
REF: Mutlu olmayı hakediyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Magazin
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Magazin
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Magazin
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Magazin
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Magazin
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Magazin
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu
Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Gülben Ergen Rafet El Roman
Spor Okan Buruk Lionel Messi Sergen Yalçın Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 10:02:12. #1.15#
title