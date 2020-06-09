Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi 55 yaşındaki ünlü şarkıcı Levent Yüksel, bir süredir aşk yaşadığı spor eğitmeni Özlem Öztürk ile İzmir'de nikah masasına oturdu. Hayranıyla evlenen Yüksel, nikah sonrası maske takarak poz vermeyi de ihmal etmedi.

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta sanatçı Levent Yüksel, aradığı aşkı buldu. Bir süredir spor eğitmeni Özlem Öztürk ile birlikte olan Yüksel, dün sade bir nikahla evlendi.

HAYRANIYDI EŞİ OLDU

Çift, İzmir'de gerçekleşen nikah sonrası yüzlerinde maskelerle poz verdi. İkili, koronavirüs salgını nedeniyle nikah törenine sadece aile büyüklerini davet edebildi. Özlem Öztürk'ün Levent Yüksel hayranı olduğu, ünlü şarkıcıyla konserinde tanıştığı öğrenildi.