Levent Şaylan kimdir? FOX konuğu Prof. DR. Levent Şaylan kaç yaşında, nereli?
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Levent Şaylan kimdir? FOX konuğu Prof. DR. Levent Şaylan kaç yaşında, nereli?

Levent Şaylan kimdir? FOX konuğu Prof. DR. Levent Şaylan kaç yaşında, nereli?
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Hafta içi her gün yayınlanan FOX Çalar Saat konuğu İTÜ Orman ve Meteoroloji Uzmanı Levent Şaylan kimdir? FOX konuğu Prof. DR. Levent Şaylan kaç yaşında, nereli?

Çıkan yangınlar sonrası analizleri anlattığı Levent Şaylan bugün FOX Çalar Saat konuğu. Levent Şaylan kimdir? FOX konuğu Prof. DR. Levent Şaylan kaç yaşında, nereli?

LEVENT ŞAYLAN KİMDİR?

2004 yılında İTÜ'de dekan yardımcılığı yapmış Levent Şaylan, Ankara Üniversitesi mezunudur. 9 Ağustos Pazartesi günü FOX ekranlarında yayınlanan Çalar Saat konuğu Levent Şaylan gündeme dair fikirleri anlattı. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü'nde yaptı.

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