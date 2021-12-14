Lessi'nin 10 yavrusunun ısınma saati - Haberler
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Lessi'nin 10 yavrusunun ısınma saati

Lessi'nin 10 yavrusunun ısınma saati
Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde Asım Özdemir'e ait 'Lessi' adlı Kangal köpeğinin bir batında dünyaya getirdiği 10 yavrusu, bahçede yakılan ateşin etrafında sıralanıp, ısınıyor.

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde Asım Özdemir'e ait 'Lessi' adlı Kangal köpeğinin bir batında dünyaya getirdiği 10 yavrusu, bahçede yakılan ateşin etrafında sıralanıp, ısınıyor.

Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde Asım Özdemir'e ait 'Lessi' adlı Kangal köpeği, bir batında 10 yavru dünyaya getirdi. Kış mevsiminin çok sert geçtiği kentte yavrular, soğuk havadan etkilenmemek için bahçede yakılan ateşin çevresine toplanıyor. Yan yana dizilen yavrular, güzel görüntüler oluşturuyor.Yavruları, sütten kesildikten sonra isteyenlere verebileceğini belirten Asım Özdemir, "Henüz yavru iken aldığımız Kangal, bir ay önce 10 yavru dünyaya getirdi. Ateşi, anne köpeğe yiyecek hazırlamak için yakıyorum. Ateşin üzerinde tencere kaynarken yavrular da etrafında toplanıp, sıcağın keyfini çıkarıyor" dedi.


Lessi'nin 10 yavrusunun ısınma saati

Lessi'nin 10 yavrusunun ısınma saati

Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın - Son Dakika Haberleri

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