Lerzan Mutlu, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ağır konuştu: Buradan bile reklam çıkarmak, zavallısınız!
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Lerzan Mutlu, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ağır konuştu: Buradan bile reklam çıkarmak, zavallısınız!

Lerzan Mutlu, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ağır konuştu: Buradan bile reklam çıkarmak, zavallısınız!
Hürriyet - Haberler | Magazin

İsim vermeden bazı ünlüleri bir ölümün üstünden reklam yapmakla suçlayan Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından böyle isyan etti: BARİ BURADA YAPMAYIN!

İsim vermeden bazı ünlüleri bir ölümün üstünden reklam yapmakla suçlayan Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından böyle isyan etti:

BARİ BURADA YAPMAYIN!

Bir ölünün üstünden bile haber olmak için yalan yanlış haberler yaptırıyorsunuz ya!!!  Tühhhhh hepinizi yazıklar olsun... Kahramanlık yapacağım diye sahte kahramanlar sizi

Evde de cenazede de görmedim sizi... Tatilini bile yarım bırakıp dönmeyen...

Halkı kandıran sahte kahramanlar sizi...

Bari burada yapmayın..

Bir susun millet acısını yaşasın!

Harbi zavallısınız buradan bile reklam çıkarmak!!! Nasıl bir insansınız ya...Pess, yazıklar olsun

DEMET AKALIN: BU TEPKİ BANA DEĞİL

Mutlu'nun bu sözler ile 15 Ağustos'a kadar sahne almayacağını açıklayan Seda Sayan'ı ve cenazeye katılamayan Demet Akalın'ı hedef aldığı iddia edildi.  Demet Akalın'dan ise yanıt gecikmedi: "İki gündür Alişan'layım bana değil tepki! Sabah mezarlıktaydım, kızının mandalinası babasının üstünde, toprağın üstünde…"

Kaynak: Hürriyet

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