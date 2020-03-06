Leonardo Da Vinci'ye Saygı sergisi açılıyor

06.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:18

Leonardo da Vinci ölümünün 500. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi yarın açılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) serginin projesini ressam Onay Akbaş geliştirdi, küratörlüğünü ise İbrahim Karaoğlu yaptı.

Rönesans döneminin dâhisi olarak anılan ressam, mucit ve bilge "Leonardo da Vinci'ye Saygı Sergisi'nde" heykeller, yağlı boya eserler yer alacak ve video gösterileri yapılacak. Sergi, 7 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de ziyaretçilere kapılarını açacak.

Projenin ortaya çıkışı

Paris'te yaşayan ressam Onay Akbaş'ın düşlediği "Leonardo da Vinci'ye Saygı" projesini hayata geçirmek üzere bir grup sanatçı bir araya geldi. Leonardo Da Vinci'nin son üç yılını geçirdiği Amboise kentine giden sanatçılar, Da Vinci'nin yaşadığı evde, bahçesinde, atölyesinde, anısına yapılan müzede onun izlerini sürdü. Seyahat sonrası ise bu özel mekanlarda hissettiklerini kendi alanlarında yorumlayarak Leonardo Da Vinci'yi vurgulayan eserler ortaya çıkardılar.

Kaynak: Bültenler