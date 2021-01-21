Lenin, ölümünün 97'nci yıl dönümünde anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lenin, ölümünün 97'nci yıl dönümünde anıldı

21.01.2021 21:28 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:33

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ekim Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin, ölümünün 97'nci yıl dönümünde anıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ekim Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin, ölümünün 97'nci yıl dönümünde anıldı. Tarihi Kızıl Meydan'daki Lenin mozolesinde toplanan Rusya Komünist Partisi üyeleri anıta karanfil koydu.

Lenin, ölümünün 97'nci yıl dönümünde anıldı
Lenin, ölümünün 97'nci yıl dönümünde anıldı
Lenin, ölümünün 97'nci yıl dönümünde anıldı
Lenin, ölümünün 97'nci yıl dönümünde anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mustafa Sarıgül
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Cemre Kemer Neslihan Atagül
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Rusya Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lenin, ölümünün 97'nci yıl dönümünde anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 21:33:51. #1.15#
title