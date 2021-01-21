Lenin, ölümünün 97'nci yıl dönümünde anıldı
21.01.2021 21:28 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:33
Rusya'nın başkenti Moskova'da Ekim Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin, ölümünün 97'nci yıl dönümünde anıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Ekim Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin, ölümünün 97'nci yıl dönümünde anıldı. Tarihi Kızıl Meydan'daki Lenin mozolesinde toplanan Rusya Komünist Partisi üyeleri anıta karanfil koydu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan