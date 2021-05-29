Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor
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Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor

Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda baharla birlikte doğumlar başladı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda baharla birlikte doğumlar başladı. Mart ayından bu yana birçok hayvanın doğum yaptığı parkta, en fazla lemur yavruları dikkat çekiyor. İki aylık olan yavrular, günün büyük bölümünü annelerinin sırtında geçiriyor.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda, baharın gelişiyle birlikte doğumlar başladı. 143 türde 1485 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi nüfusuna yeni katılan yavrular, ziyaretçilerden ilgi görüyor. Doğdukları günden bu yana annelerinin sırtında yaşayan iki dişi lemur yavrusu, beslenme saatleri dışında inmiyor. Koruma içgüdüsüyle yavrularını yanından ayırmayan anneler, barınağın içinde de yavrularını sırtında taşıyor.Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, lemurlara ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Lemurlar nazik ve duyarlı hayvanlar. Lemurlar çok iyi anne ve baba oluyor. Yaklaşık 3- 3,5 ay yavrularını sırtlarında taşıyorlar. Yavrular ara ara annelerinin sırtından iniyor, çevreyi tanımaya çalışıyor. Fakat üç aydan önce annelerinden asla ayrılmıyorlar. Üç ayın sonunda bağımsız birey olup grubun içinde yerlerini alacaklar. Son iki yavru ile birlikte bahçemizde 5 dişi, 2 erkek lemurumuz oldu" dedi.


Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor
Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor
Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor
Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor
Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor
Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor
Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor
Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor
Lemurlar, annelerinin sırtında büyüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli

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