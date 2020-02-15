Lavrov: İdlib'de Esad'ın zaferi kaçınılmaz; Türkiye ile her konuda aynı fikirde olamayız
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Lavrov: İdlib'de Esad'ın zaferi kaçınılmaz; Türkiye ile her konuda aynı fikirde olamayız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de Esad’ın ordusunun İdlib’deki zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

15.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:02
Lavrov: İdlib'de Esad'ın zaferi kaçınılmaz; Türkiye ile her konuda aynı fikirde olamayız

Dışişleri Bakanı , Suriye'de Esad'ın ordusunun 'deki zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.


"56. Münih Güvenlik Konferansı"nda konuşan Lavrov, İdlib'de Esad'ın saldırılarına da atıfta bulundu ve "Terörle mücadelede zafer kaçınılmaz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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