Lavrov: İdlib'de Esad'ın zaferi kaçınılmaz; Türkiye ile her konuda aynı fikirde olamayız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de Esad’ın ordusunun İdlib’deki zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
15.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:02
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Esad'ın ordusunun İdlib'deki zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
"56. Münih Güvenlik Konferansı"nda konuşan Lavrov, İdlib'de Esad'ın saldırılarına da atıfta bulundu ve "Terörle mücadelede zafer kaçınılmaz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com