Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı
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Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı

Zonguldak'ta uyuşturucu maddeyi gizlemeye çalışan şüphelinin uyguladığı yöntem akıllara durgunluk verdi. Çiğ köfte lavaşının içine 130 gramlık uyuşturucu madde gizleyen şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

10.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:46
Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı

'ta, çiğ köfte lavaşına uyuşturucu madde gizleyen şüpheli gözaltını alındı. 130 gram uyuşturucu maddeyi lavaşa sarıp saklamaya çalışan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
İl ekipleri, yılbaşı öncesinde kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama yaptı.

ÇİĞ KÖFTE SÜSÜ VERDİ

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeyi çiğ köfte lavaşına sarılı vaziyette gizlemeye çalışan T.B, yakalandı. Çiğ köfte süsü verilerek lavaşa saklanan 130 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. T.B, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı
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