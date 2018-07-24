Laos'ta Baraj Çöküntü: Onlarca Ölü, Yüzlerce Yaralı Var

Laos'un güneydoğu bölgesinde yer alan hidroelektrik santralı barajının çökmesinin ardından onlarca kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi de yaralandı ve evsiz kaldı.

Sky News'ta yer alan habere göre Laos'un güneydoğusunda yer alan Attapeu kentindeki Xepian-Xe Nam Noy hidroelektrik barajının çökmesiyle beş milyar metreküp suyun San Sai bölgesine döküldüğü ve suyun bölgedeki evlere zarar vererek yaklaşık 6,600 kişinin evlerini kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Barajın çökmesi sonucu kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz belirlenemezken, yerel medyada yer alan haberlere göre Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith'in, "yönetimin Ağustos ayındaki aylık toplantısını ertelediğini ve bütün meclis üyeleri ve yetkililerini sel baskınındaki kurtarma çalışmalarına yönlendirdiği" söylendi.