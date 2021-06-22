Laktoz nedir? Laktozsuz süt nedir? Normal sütten farkı nedir?

Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız laktozsuz süt kavramını ne anlama gelmektedir. Vatandaşlarımız tarafından araştırılan bu konu laktoz nedir? Laktozsuz süt nedir? Sorularını gündeme getirdi. Peki, Laktoz nedir? Laktozsuz süt nedir? Normal sütten farkı nedir?

Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız laktozsuz süt kavramını ne anlama gelmektedir. Vatandaşlarımız tarafından araştırılan bu konu laktoz nedir? Laktozsuz süt nedir? Sorularını gündeme getirdi. Peki, Laktoz nedir? Laktozsuz süt nedir? Normal sütten farkı nedir? İşte detaylar haberimizde…

LAKTOZ NEDİR?

Laktoz doğada sadece sütte bulunan 'Süt Şekeri' dir. Bağırsakta bulunan laktaz enzimi, laktozu glikoz ve galaktoza ayrıştırarak kana geçmesini sağlar. Laktoz intoleransı dediğimiz bu olay bazı kişilerde laktaz enziminin ya çok az olmasından ya da hiç olmamasından kaynaklanmaktadır. Laktoz intoleransı olan kişiler süt içtiği zaman sütün içindeki laktoz küçük parçalara ayrılamadığı için bağırsak içerisinde kalıp sıvı-mineral dengesine etki eder. Bunun sonucunda bağırsakta hareketlilik oluşur ve bu da sindirim sorunlarına neden olur.

Süt şekeri anlamına gelen laktoz, latince süt anlamına gelen "lak" ve şeker anlamına gelen "oz" kelimelerinden oluşur. Bir disakkarit (çift şeker) olan laktozda iki şeker molekülü olan glikoz ve galaktoz bulunur. Formülü C12H22O11 ve molekül ağırlığı 342.3'tür.

LAKTOZSUZ SÜT NEDİR?

Laktozsuz süt, Dünya genelinde ve özellikle Akdeniz ülkelerinde nüfusunun yaklaşık %70'inde görülen "laktoz duyarlılığı"ndan dolayı, süt içemeyen veya içmekten hoşlanmayanlar için üretilmiş, süt çeşididir. Laktoz duyarlılığı, süt şekeri laktoz'u sindirmeye yarayan laktaz enziminin, çocukluk çağından sonra hızla vücutta azalması sonucunda oluşur. İnce bağırsaklarda azalan laktaz enzimi, süt ve mısır ürünlerini yiyen insanlarda, sindirim güçlüğüne sebep olur.

Süt şekeri anlamına gelen laktoz, latince süt anlamına gelen "lak" ve şeker anlamına gelen "oz" kelimelerinden oluşur. Bir disakkarit (çift şeker) olan laktozda iki şeker molekülü olan glikoz ve galaktoz bulunur. Formülü C12H22O11 ve molekül ağırlığı 342.3'tür.

NORMAL SÜTTEN FARKI NEDİR?

Üretim standartlarının izin verdiği ölçülere göre, laktozsuz sütler, normal üretilmiş bir sütte bulunması gereken laktoz şekeri dışındaki tüm besin öğelerine sahip olması gerekir. İçine belirli ölçüde eklenen laktaz enzimi sayesinde, sütte bulunan laktoz şekeri, sindirimi daha kolay olan glukoz ve galaktoza çevrilir. Enzimin etkisi zamanla ve ısı ile arttığından, oda sıcaklığında belirli sürelerde bekletilen laktozsuz sütler, normal süte göre daha "tatlımsı" algılanabilir.