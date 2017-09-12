Lagina Kutsal Alanı'nda Kazı Çalışmaları Yeniden Başladı

BURAK ALPER KUŞ - Muğla'nın Yatağan ilçesinde pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Kutsal Alanı'nda 6 yıl sonra yeniden kazma sesleri yükseliyor.



Kazı başkanlığını 126 yıl önce bir Türk'ün yaptığı ilk kazı olma özelliğini taşıyan Lagina'da, Osman Hamdi Bey'in bıraktığı miras Prof. Dr. Bilal Söğüt tarafından devam ettiriliyor.



Kazı çalışmalarına alanın çizimlerinin yapılmasıyla başlanırken, pagan inanışına göre kutsal sayılan tanrıça Hekate adına yapılan en büyük tapınağın gün yüzüne çıkartılması için çalışmalar sürüyor.



Son bir yıl içerisinde dünyanın çeşitli ülkelerinden pagan inancına sahip 100 bin kişinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği alan, kazı çalışmalarının tammalanmasıyla daha çok kişi tarafından gezilecek.



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Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla denilince akla deniz, kum ve güneş geldiğini, kentin iç kesimindeki Yatağan'ın ise daha çok kültürel ve tarihi zenginlikleriyle ön plana çıktığını söyledi.



Kültür turizminin önemine işaret eden Çiçek, "Antik kentlerin ve tarihi yerlerin gezisi, günbegün yerli turistler arasında da ilgi uyandırmaktadır. Bu kapsamda, Yatağan ilçemiz, Muğla için önemli bir noktada. Yatağan, Stratonikeia ve Lagina gibi önemli iki antik kente ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.



Bir yılda 100 bin paganisti ağırladı



Çiçek, pagan inancının dini merkezi kabul edilen Lagina'daki ilk kazıların ilk Türk müzeci Osman Hamdi Bey tarafından yapılmasının burasını daha da önemli kıldığını ve son bir yılda özellikle Kuzey Avrupa'dan 100 bin paganistin buraya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Lagina Kutsal Alanı, altyapı çalışmalarıyla birlikte daha çok turist çekebilme adına tanıtım çalışmaları da yapılıyor. Buradaki kazı çalışmalarıyla artık burayı daha çok Pagan ve turistin ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Biz de inşallah bu tanıtım çalışmalarına destek olacağız. Kafe, tuvalet ve ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili burada çalışmalar gerçekleştirilecek. İnanıyorum ki Lagina, Stratonikeia ile birlikte Yatağan, Muğla ve ülkemiz için önemli bir turizm destinasyonu noktası olacaktır."



Eski ihtişamına kavuşacak



Lagina Kutsal Alanı Kazı Başkanı Bilal Söğüt, Lagina'nın yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki ve kazı başkanlığını da kendisinin yaptığı Stratonikeia Antik Kenti'nin dini merkezi olduğunu söyledi.



6 yılın ardından kazı çalışmalarının yeniden başladığını ve bu yıl yapılacak kazı, konservasyon ile restorasyon çalışmalarıyla Lagina Kutsal Alanı'nın eski ihtişamlı haline getirmeye çalışacaklarını belirten Söğüt, Lagina'nın önemine değindi.



Tanrıça Hekate adına yapılan en büyük tapınak Lagina'da



Söğüt, Lagina'nın bölge için olduğu kadar antik dönemlerde de önemli bir merkez olduğunu ve Tanrıça Hekate adına yapılan en büyük tapınağın da burada yer aldığını vurgulayarak, şunları aktardı:



"Buradaki çalışmalarımızı sistemli bir şekilde devam ettiriyoruz. Kutsal alan içerisinde, batı bölümünde 11 basamaktan oluşan bir oturma sırası var ki antik dönemlerde benzeri görülmemiştir. O açıdan da çok özgün. Kapıları görebiliyoruz, altarı (sunak) neredeyse podyum seviyesine kadar ayakta, tapınağın tüm mekanları doğrudan görülebiliyor. Hatta Tanrıça Hekate'nin tapınağının haricinde üç tane daha küçük tapınakların olduğunu biliyoruz. O yüzden hem dini hem kültürel hem siyasi hem de bölge tarihi açısından önemli bir merkezlerden birisi."