Lafügüzaf ne demek? Lafügüzaf anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Lafügüzaf, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Lafügüzaf ne demek? Lafügüzaf anlamı ne? İşte, Lafügüzaf kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Lafügüzaf kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Lafügüzaf anlamı ne? Lafügüzaf ne demek?
LAFÜGÜZAF NE DEMEK?
Lafügüzaf : Boş söz.
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