Lafügüzaf ne demek? Lafügüzaf anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Lafügüzaf kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Lafügüzaf anlamı ne? Lafügüzaf ne demek?

LAFÜGÜZAF NE DEMEK?

Lafügüzaf : Boş söz.

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