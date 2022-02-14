Lafügüzaf ne demek? Lafügüzaf anlamı ne? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lafügüzaf ne demek? Lafügüzaf anlamı ne?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Lafügüzaf ne demek? Lafügüzaf anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Lafügüzaf, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Lafügüzaf ne demek? Lafügüzaf anlamı ne? İşte, Lafügüzaf kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Lafügüzaf kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Lafügüzaf anlamı ne? Lafügüzaf ne demek?

LAFÜGÜZAF NE DEMEK?

Lafügüzaf : Boş söz.

Haberler.com - Gündem

Ne demek, Gündem, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title