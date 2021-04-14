La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi
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La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendiSaint Vincent ve Grenadinler, (DHA)- Karayipler'deki St. Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'nda meydana gelen patlama, uydu kamerası tarafından kaydedildi.

La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi

Saint Vincent ve Grenadinler, (DHA)- Karayipler'deki St. Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'nda meydana gelen patlama, uydu kamerası tarafından kaydedildi.

Karayipler'deki St. Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'nda 9-11 Nisan'da üç kez patlama meydana geldi. Yanardağdaki patlama, uydu kamerasına yansıdı. Patlama nedeniyle oluşan kül bulutu uydu kamerasının görüntülerine yansıdı. Uzmanlar, bu tür patlamaların günlerce sürebileceği uyarısında bulundu.

DAHA ÖNCE 3 DEFA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetimi Örgütü NEMO, La Soufriere Yanardağı'nda 9-11 Nisan tarihleri arasında 3 kez patlama meydana geldiğini duyurmuştu. Patlamaların ardından yanardağın bulunduğu bölgelere kül yağmıştı. En son 1979'da faaliyete geçen Yanardağ'da 1902'de meydana gelen patlamada 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi
La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi
La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi
La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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