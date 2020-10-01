Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızına 93 bin TL değerinde çanta aldı

Kızının okula dönüş temalı videosunu paylaşan dünyaca ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, iki yaşındaki Stormi'ye aldığı 93 bin TL değerindeki çantayla tepki çekti.

Kurduğu kozmetik markasıyla büyük bir servetin sahibi olan ve kısa sürede aile içindeki en çok gelir elde eden isim haline gelen 23 yaşındaki Jenner, sosyal medya hesabından kızının okula döndüğünü duyurdu. Jenner, Stormi'nin evde eğitimi öncesi fotoğraf ve videolar paylaştı. Görüntülerde küçük çocuğun sırtındaki 93 bin TL'lik çanta ve kulağındaki elmas küpeler dikkat çekti.

Stormi, Jenner'ın ünlü rapçi Travis Scott'la olan beraberliğinden 2018'de dünyaya gelmişti.