Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızına 93 bin TL değerinde çanta aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızına 93 bin TL değerinde çanta aldı

01.10.2020 10:44 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:20

Kızının okula dönüş temalı videosunu paylaşan dünyaca ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, iki yaşındaki Stormi'ye aldığı 93 bin TL değerindeki çantayla tepki çekti.

Kurduğu kozmetik markasıyla büyük bir servetin sahibi olan ve kısa sürede aile içindeki en çok gelir elde eden isim haline gelen 23 yaşındaki Jenner, sosyal medya hesabından kızının okula döndüğünü duyurdu. Jenner, Stormi'nin evde eğitimi öncesi fotoğraf ve videolar paylaştı. Görüntülerde küçük çocuğun sırtındaki 93 bin TL'lik çanta ve kulağındaki elmas küpeler dikkat çekti.

Stormi, Jenner'ın ünlü rapçi Travis Scott'la olan beraberliğinden 2018'de dünyaya gelmişti.

Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızına 93 bin TL değerinde çanta aldı
Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızına 93 bin TL değerinde çanta aldı
Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızına 93 bin TL değerinde çanta aldı
Haber Yorumları (3)
KEDİM UCAKTAN DÜŞTÜ: 93 binlik cantayla 93 liralık canta aynı şeyleri taşır tıpkı 30 liralık saatle 30 bin liralık saatin aynı zamanı gösterdiği gibi kapatalizme oyuncak olmak tamda böyle şey
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ESER: Benim karı böyle yapsa öldürürüm, çok şükür asgari ücretle çalışıyorum da başıma böyle şeyler gelmiyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GAYSERİ: Parası varda alıyor. Parası olmayandan almaz.pahali ürünleri
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Şentop Charles Michel
Magazin Cem Yılmaz Arzum Onan Hazal Kaya Aleyna Tilki
Spor Babel Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kamu Çocuk İzmir Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızına 93 bin TL değerinde çanta aldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 11:22:33. #1.14#
title