KYK yedeği biten il ve ilçe yurtları tam listesi açıklandı KYK yedeği biten yurtlar
Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yedek kontenjanı biten yurtların listesini açıkladı. Yedeği biten yurtlara da başvuru yapılabiliyor. İşte KYK yedeği biten yurt listesi…
KYK yedek kontenjanı dolan yurtların listesi yayınlandı. Ancak bu yurtlara yine başvuru yapılabiliyor. İşte yedeği biten yurtlar ve yedeği biten yurtlara başvuru yapma ekranı…
KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI
2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvurusu için TIKLAYINIZ.
Yedeği Biten İl ve İlçelerin listesi için TIKLAYINIZ.