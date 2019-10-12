KYK yedeği biten il ve ilçe yurtları tam listesi açıklandı KYK yedeği biten yurtlar

12.10.2019 11:22

KYK yedek kontenjanı dolan yurtların listesi yayınlandı. Ancak bu yurtlara yine başvuru yapılabiliyor. İşte yedeği biten yurtlar ve yedeği biten yurtlara başvuru yapma ekranı…

KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvurusu için TIKLAYINIZ.

Yedeği Biten İl ve İlçelerin listesi için TIKLAYINIZ.