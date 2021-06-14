Kuzu Holding kimin? Kuzu Grup kime ait?

Kuzu Holding, uluslararası tecrübeli yönetimi ve uzman kadrosuyla gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve portföy yönetimi alanlarında uzman bir şirkettir. Peki, Kuzu Holding kimin? Kuzu Holding kime ait?