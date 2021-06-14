Kuzu Holding kimin? Kuzu Grup kime ait?
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Kuzu Holding kimin? Kuzu Grup kime ait?

Kuzu Holding kimin? Kuzu Grup kime ait?
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Kuzu Holding, uluslararası tecrübeli yönetimi ve uzman kadrosuyla gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve portföy yönetimi alanlarında uzman bir şirkettir. Peki, Kuzu Holding kimin? Kuzu Holding kime ait?

Gökçen Kuzu Yönetim Kurulu Başkanı

Gökçen Kuzu, Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Güven Kuzu - Yönetim Kurulu Üyesi

Güven Kuzu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıdır. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi olan Güven Kuzu, ayrıca Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesidir ve ICC Türkiye Milli Komitesi (Uluslararası Ticaret Odaları) yönetiminde bulunmaktadır.

Özen Kuzu- Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Özen Kuzu, Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev almakta, aynı zamanda Siirt Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Müteahhitler Birliği Üyeliği, KONUTDER Yönetim Kurulu Üyeliği ve GYODER Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Gökçen Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Kuzu hakkında detaylar...
Gökçen Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Kuzu hakkında detaylar...
Güven Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu hakkında detaylar...
Güven Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu hakkında detaylar...
Özen Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu hakkında detaylar...
Özen Kuzu kimdir? Kuzu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu hakkında detaylar...
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