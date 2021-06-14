Kuzu Holding kimin? Kuzu Grup kime ait?
Kuzu Holding, uluslararası tecrübeli yönetimi ve uzman kadrosuyla gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve portföy yönetimi alanlarında uzman bir şirkettir. Peki, Kuzu Holding kimin? Kuzu Holding kime ait?
Gökçen Kuzu Yönetim Kurulu Başkanı
Gökçen Kuzu, Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
Güven Kuzu - Yönetim Kurulu Üyesi
Güven Kuzu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıdır. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi olan Güven Kuzu, ayrıca Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesidir ve ICC Türkiye Milli Komitesi (Uluslararası Ticaret Odaları) yönetiminde bulunmaktadır.
Özen Kuzu- Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
Özen Kuzu, Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev almakta, aynı zamanda Siirt Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Müteahhitler Birliği Üyeliği, KONUTDER Yönetim Kurulu Üyeliği ve GYODER Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.