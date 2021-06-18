Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında?

Star ekranlarının sevilen müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk olan Haktan araştırılıyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Haktan kimdir, kaç yaşında? Haktan nereli, mesleği nedir? Haktan hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Haktan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk oluyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'e konuk olan Haktan merak edildi. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Haktan kimdir, kaç yaşında? Haktan nereli, mesleği nedir? Haktan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK HAKTAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Kasım 1973

Kaç yaşında: 47 yaşında

Nereli: İzmir

Haktan, 14 Kasım 1973 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Babası Ahmet Canevi, annesi Nursal Ünsal'dır. Kardeşleri Niran Ünsal ve Nida Ünsal'dır. Onlar da müzikle ilgilenmektedir. 2 kez evlenmiş olan Haktan'ın bir oğlu vardır.

Sesini enstrüman gibi kullanabilen Niran Ünsal'ın ses sanatçısı kardeşi. Gitar çalar, bir çocuk babası, iki evlilik yapmış insan. doğru bir menajerlik sistemi içinde olsa dünyanın her sahnesinde kendini dinletebilecek, her ülkeden hayran edinebilecek kapasitededir. İzmir doğumlu, özellikle romanların taptığı haktan, bugüne kadar 321.745 amatör tarafından taklit edilmiştir. Özel nedenlerden dolayı aynı başarıya sahip olan kardeşi niran ünsal ile ne yazık ki görüşmemektedir. Niran Ünsal ve haktan aslında 16 kaplan gücündedir.