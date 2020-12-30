Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. bölüm fragmanı izle! Kuzey Yıldızı oyuncuları, hangi gün?

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği komedi ve dram türündeki Türk dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. bölüm fragmanı izle! Kuzey Yıldızı oyuncuları, hangi gün?

KUZEY YILDIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümleri ile her Cumartesi akşamı Show TV ekranlarında yayınlanıyor. 9 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gökçe'nin yeni durumu, iki ailenin gündemine bomba gibi düşmüştür. Herkes, inadıyla tam bir Mollaoğlu olduğunu ispatlayan Gökçe'nin, iyileşmek için de aynı dirayeti göstermesini beklemektedir. Herkes onun iyileşmesi için seferber olmuştur.

Kızının hastalığıyla sarsılan Kuzey, yeni hayatıyla ilgilenmekten vazgeçmemiştir. Yıldızla kurduğu yeni hayat, yavaş yavaş şekillenmeye, yirmi bir yıllık hayal, ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Yıldız, kendisini bile şaşırtan bir heyecan ve panik içindedir. Yeni evinde her şey mükemmel olmalı, hiçbir şey buna gölge düşürmemelidir.

Kuzey başta olmak üzere herkes, bu hayalin hakkını vermeye çalışmaktadır. Her şeye, en ince detayına kadar özen gösterirler. Yıldız'ın gözünden bile sakındığı yuvasına, yirmi bir yıllık hayaline bir gölge mi düşecek yoksa iki aşık, sonunda yuvalarına kavuşacak mıdır?

KUZEY YILDIZI OYUNCULARI

İsmail Demirci Kuzey Mollaoğlu

Aslıhan Güner Yıldız Kadıoğlu Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu Sefer Kadıoğlu

Gizem Güneş Feride Mollaoğlu

Aslıhan Kapanşahin Mine Mollaoğlu

Berfin Nilsu Aktaş Gökçe Mollaoğlu

Cezmi Baskın Yaşar Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan Emine Mollaoğlu

Ferda Kaynar Hanife Kadıoğlu

Merve Şen Nahide Kadıoğlu

Ecem Çalhan Kamer Mollaoğlu

Burak Can Poyraz Kadıoğlu

İnan Yılmaz Ruhi