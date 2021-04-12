Kuzey Makedonya'da imamlar ilk teravih namazını boş camilerde kıldı

Kuzey Makedonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ramazan ayının ilk teravih namazı sadece imamların katılımıyla cemaatsiz kılındı.

Kuzey Makedonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ramazan ayının ilk teravih namazı sadece imamların katılımıyla cemaatsiz kılındı.

Kovid-19 nedeniyle 20.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kuzey Makedonya'da ilk teravih namazı eda edildi.

Yasak nedeniyle vatandaşların katılamadığı teravih namazında imamlar boş camilerde tek başına namaza durdu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisinde de teravih namazını imam Sadık Doğan tek başına kıldı.

11 Mart'ta 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan eden Kuzey Makedonyalı yetkililer, 6 Nisan'da sokağa çıkma yasağı saatlerini 20.00-05.00 olarak belirlemişti. Söz konusu yasak, 20 Nisan'a kadar yürürlükte olacak.

Şu ana kadar 142 bin 034 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Kuzey Makedonya'da virüs nedeniyle 4 bin 262 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 19 bin 978 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulbesar Ademi