Kim'in kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı hedef aldı: ABD tarafından yetiştirilen bir papağan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kim'in kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı hedef aldı: ABD tarafından yetiştirilen bir papağan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, sert sözlerle hedef aldığı Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in için, "ABD tarafından yetiştirilen bir papağan" dedi. Moon'un açıklamalarını mantıksız bulan Kim Yo-jong, Güney Kore'nin ABD ile benzer duruşlar sergilediğini de belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetiminde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin füze denemelerini eleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i sert sözlerle hedef aldı. Güney Koreli liderin eleştirilerinin ardından Kim Yo-jong yaptığı açıklamada, "ABD tarafından yetiştirilen bir papağan" olarak nitelendirdiği Moon'u 'utanmazlıkla' suçladı.

"AÇIKLAMALARI MANTIKSIZ"

Moon'un açıklamalarının "mantıksız" olduğunu belirten Kim Yo-jong, yorumlarının ABD'nin duruşu ile benzer olduğunu işaret etti. Kim Yo-jong, "Güney Kore'nin böylesine mantıksız ve küstah davranışı, ABD'nin gangster benzeri mantığıyla tamamen aynı" ifadelerini kullandı.

FÜZE DENEMELERİ DÜNYA ÇAPINDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, Kuzey Kore'nin yaklaşık 1 yıllık aranın ardından 25 Mart'ta gerçekleştirdiği ilk balistik füze denemeleri, ABD ve Güney Kore başta olmak üzere dünya çapında tepkiye neden olmuştu. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga Pyongyang'ın eylemini şiddetle kınayarak gelişmeyi "Japonya ve bölgenin barış ve güvenliği için tehdit" olarak nitelendirmişti.

AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Pyongyang yönetimi ise 1 gün sonra yaptığı açıklamada, 'yeni tip taktik güdümlü füzelerin' denendiğini öne sürmüştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre, Pyongyang'ın balistik füzeleri test etmesi yasaklanmıştı.

Kim'in kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı hedef aldı: ABD tarafından yetiştirilen bir papağan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Mahir Ünal Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Şevval Sam Bahar Candan Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kim'in kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı hedef aldı: ABD tarafından yetiştirilen bir papağan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 12:24:00. #1.15#
title