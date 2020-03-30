Kuzey Kore 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore 'zamanlama çok yersiz' dedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Kuzey Kore 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore 'zamanlama çok yersiz' dedi - Haber
Güney Kore, Kuzey Kore, Dünya
BBC

Kuzey Kore 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore 'zamanlama çok yersiz' dedi

Kuzey Kore, Pazar günü 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı.

30.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:40
Kuzey Kore 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore 'zamanlama çok yersiz' dedi

Kuzey Kore, Pazar günü 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı.

Kuzey'in iki kısa menzilli füze fırlattığını duyuran Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin zamanlamasını eleştirerek "Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkilediği bir dönemde füze denemesi yapılması son derece yersiz" dedi.

Güney Kore ordusuna göre, füzeler doğudaki liman kenti Wonsan'dan ateşlendi.

50 kilometre yüksekliğe ulaşan iki balistik füze 410 kilometre mesafe kaydettikten sonra denize düştü.

Japonya Savunma Bakanlığı da füzelerin Japon karasularına yakın bir noktaya düştüğünü açıkladı.

Kuzey Kore yönetimi dün Güney Kore ve Japonya'nın açıklamalarına yanıt vermedi.

Ancak bugün Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, çoklu roket fırlatıcılarının başarıyla denendiğini duyurdu, başka ayrıntı vermedi.

'Kuzey Kore ilk kez bir ay içinde bu kadar çok füze denedi'

Reuters ajansına göre bu, Mart ayı içinde yapılan, toplam dokuz füzenin fırlatıldığı dördüncü deneme oldu.

James Martin Silahların Yayılmasını Önleme Araştırmaları Merkezi uzmanlarından Shea Cotton, Kuzey Kore'nin ilk kez bir ay içinde bu kadar çok sayıda füze fırlattığını söyledi.

Cotton BBC'ye bu denemelerin devam etmesini beklediklerini belirterek "Son dönemde yeni füzeler geliştirdiklerini ima ettiler. Yeni füzelerini deneyebilirler ya da mevcut füzelerini farklı şekillerde deneme yoluna gidebilirler" dedi.

Kuzey Kore genelde füze denemelerini bahar aylarında hızlandırıyor. Uzmanlar, koronavirüs salgınının Pyongyang yönetimini durdurmadığını söylüyor.

Salgının başladığı ülke olan Çin ve çok sayıda vakanın görüldüğü Güney Kore'yle sınır komşusu olan Kuzey Kore henüz hiçbir koronavirüs vakası rapor etmedi.

Ancak özellikle ABD'li uzmanlar, buna şüpheyle yaklaşıyor.

Kuzey Kore, çoğunluğu diplomat 380 yabancı ülke vatandaşını bir ay süreyle kendi yerleşkelerinde karantina altında tutmuştu.

Sınırlamalar Mart başında kaldırıldı ve 80 yabancı ülke vatandaşı 9 Mart'ta Pyongyang'dan tahliye edildi.

BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Trump'tan koronavirüs yorumu: ABD'de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek Haber
Trump'tan koronavirüs yorumu: ABD'de 200 bin ölüm, iyi bir sonuç demek
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı Haber
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı Haber
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı
Trump, Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacak Haber
Trump, Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacak
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı Haber
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 4 bini aştı
Esed rejimi, Suriye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu Haber
Esed rejimi, Suriye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Yasağı çiğneyenler polise bunu yaptırdı! Mavi göl siyah oldu
Yasağı çiğneyenler polise bunu yaptırdı! Mavi göl siyah oldu
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu
Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi...
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Demet Şener Muhterem Nur Chloe Loughnan Seren Serengil
Spor Arda Turan Arda Turan Tamer Tuna Rüştü Reçber Sergen Yalçın
Daha Fazla Polis Wuhan Ankara Fatih Terim
Şu an buradasınız: Kuzey Kore 'süper büyük' füze rampaları denediğini açıkladı, Güney Kore 'zamanlama çok yersiz' dedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 09:47:02. #1.15#
title