: Kuzey Kore, nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine devam edecek

01.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:48

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ABD ile yapılan görüşmeler süresince askıya aldığı nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine devam edeceklerini duyurdu.

Kuzey Kore Lideri Kim, ülkesinin kısa süre içinde "Yeni bir stratejik silah" tanıtacağını açıklarken, diyalog kapısını açık bıraktı ve nükleer denemelerin kapsamının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu söyledi.

ABD'NİN TALEBİ GERİ ÇEVRİLİNCE GÖRÜŞMELER KESİLMİŞTİ

ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmeler, Washington'ın Pyongyang'a uyguladığı yaptırımları nükleer programını tamamen terk etmeden kaldırmayı reddetmesi üzerine kesilmişti. Kuzey Kore, 2019'un sonunda küçük silah testleri gerçekleştirmişti. Bu da ABD'nin taviz vermesini sağlama girişimi olarak değerlendirilmişti.

TRUMP'I ÖFKELENDİREBİLİR

Pyongyang'ın nükleer denemelerine ve ABD ana karasına ulaşabilecek kıtalar arası balistik füze denemelerine yönelik kendi ilan ettiği moratoryum, Washington'la yapılan görüşmelerin temel konularından birini oluşturuyordu. Kuzey Kore, 2017'den beri bu tarz denemeler gerçekleştirmiyordu. Bu yönde yapılacak daha ileri denemeler, ABD seçim yılına girerken Başkan Donald Trump'ı öfkelendirebilir.

"KUZEY KORE ARTIK BAĞLI DEĞİL"

1 Ocak'taki parti toplantısında konuşan Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin bu moratoryuma artık bağlı olmadığını; zira ABD'nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirdiğini ve Pyongyang'a yönelik yaptırımları artırdığını söyledi.

MORATORYUM NEDİR?

Moratoryum, borçlanıcının, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilân etmesidir. Genelde borçlu ve alıcı arasında borcun yeniden yapılandırılması ile sonuçlanır.

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