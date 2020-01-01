Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan nükleer tehdit: Dünya yeni stratejik silahımızla tanışacak

01.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:22

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlar konusunda geri adım atmaması üzerine ülkesinin nükleer programa geri döneceğini ve dünyaya 'yeni bir stratejik silahı' kısa zamanda tanıtacağını duyurdu.



Kim Jong-un, çarşamba günü İşçi Partisi'nin merkez yönetme kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ABD ile müzakerelerden öngörülen sürede sonuç alınamadığını söyleyerek ülkesinin nükleer silah geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle