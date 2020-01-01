Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan nükleer tehdit: Dünya yeni stratejik silahımızla tanışacak
Haberler » Dünya » Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan nükleer tehdit: Dünya yeni stratejik silahımızla tanışacak - Haberler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan nükleer tehdit: Dünya yeni stratejik silahımızla tanışacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlar konusunda geri adım atmaması üzerine ülkesinin nükleer programa geri döneceğini ve dünyaya 'yeni bir stratejik silah' kısa zamanda tanıtacağını duyurdu.

01.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:22
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan nükleer tehdit: Dünya yeni stratejik silahımızla tanışacak

lideri Kim Jong-un, 'nin yaptırımlar konusunda geri adım atmaması üzerine ülkesinin nükleer programa geri döneceğini ve dünyaya 'yeni bir stratejik silahı' kısa zamanda tanıtacağını duyurdu.


Kim Jong-un, çarşamba günü İşçi Partisi'nin merkez yönetme kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ABD ile müzakerelerden öngörülen sürede sonuç alınamadığını söyleyerek ülkesinin nükleer silah geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler