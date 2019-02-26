Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Trump'la Yapacağı Görüşme Öncesi Sigara İçerken Görüntülendi

Kuzey Kore ile ABD'nin Vietnam'da gerçekleştireceği zirve öncesinde Kim Jong-Un, treninde seyahat ederken sigara içerken görüntülendi.

MOLA SIRASINDA SİGARA İÇTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Vietnam'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve için çıktığı tren yolculuğunda, sigara içerken görüntülendi.

Japon TBS televizyonu tarafından Çin'in güneyinde bulunan Nanning Tren İstasyonu'nda çekilen görüntülerde, Kim Jong Un'un, mola verdiği bir esnada Kuzey Koreli üst düzey iki yöneticiyle konuşurken sigara içtiği kameralar tarafından kaydedildi.

VİETNAM'A GİDEN KİM JON-UN, TRUMP'I BEKLİYOR

Seyahat esnasında saat 02.30 sularında mola veren Kim Jong-Un'un sigarasını bir kibritle yaktığı görülüyor. Kim Jong-Un, yaklaşık 60 saat süren tren ve 170 kilometrelik araç yolculuğundan sonra Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye vararak, ABD Başkanı Donald Trump'ı beklemeye koyuldu.