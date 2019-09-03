İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü

İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde büyük paniğe neden olan sesin mezarlıktaki bir kuyuya düşen defineciden yükseldiği tespit edildi.

03.09.2019 14:14
İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mezarlığı'ndan gece yarısı yükselen inleme sesleri ortalığı ayağa kaldırdı. Mezarların arasından yükselen inilti sesleri herkesi korkuturken, mezarlıkta inceleme yapan jandarma ekipleri iniltinin mezarlardan değil, mezarlıktaki bir kuyuya düşen defineciden yükseldiğini tespit etti. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılan defineci, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ü.İ. isimli şahıs bir grupla birlikte Kızılcaköy Mezarlığı'nda bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuda define olduğu yönünde bilgi aldı. Gece yarısı gizlice bölgeye gelen ekip mezarlık içerisinde yıllar önce açılmış dar bir kuyuda define olduğunu düşünerek çevresi demir korkuluklarla kapatılıp üzeri de örtülü olan kuyuyu açtılar.

ARKADAŞLARI BIRAKIP GİTTİ

Oldukça derin olan kuyuya girip gizlice içeride saklı olduğunu düşündükleri defineyi çıkarmak isteyen gruptan Ü.İ. kuyuya inmek istediği sırada düştü. Bacağı, kolu ve kaburgaları kırılan Ü.İ. kendi çabaları ve yanındaki kişilerin çabaları ile kuyudan çıkarılamayınca arkadaşları şahsı bırakıp gitti.

VATANDAŞLAR JANDARMAYA HABER VERDİ

Bir süre sonra bölgeden geçen kişiler mezarlık içerisinden garip bir şekilde inilti sesi duyunca durumu jandarmaya ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri mezarların arasından yükselen inilti sesinin bir kuyu içerisinden yükseldiğini tespit etti. Bunun üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye çağrılarak kurtarma çalışması başlattı. Kuyu üzerine düzenek kuran itfaiye, oksijen tüpleri ile kuyuya inip yaklaşık 20 metre derinlikteki Ü.İ.'yi uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkardı.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda kırık olan yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri kuyunun çevresinde define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili tahkikat ve Ü.İ.'yi kuyuda yaralı vaziyette bırakıp gittiği ileri sürülen diğer definecilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (23)

  • VATANDAŞ:
    Bir millet düşün ki zengin olmayı ya definede ya Toto’da yada onu bunu dolandırmada görüyor. Elin adamı akıl kulanır, dürüst yoldan ticaret Yapar yada teknolojik bir buluş yapıp dünya markası olur. Akıl ve emek olmadan zengin olmak isteyenlerin o akıl cevherinin kıymetini anlamadığının delilidir. Aldatmanın marifet olmadığını eninde sonunda anlayacağız haybeden zenginlik milyonda bir insana denk gelir. Son olarak aldatan insan aldanmış insandır demek isterim.
    Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
  • BIKTIK:
    orayı kazmaya verdiğin emeği helal bir işe versen . . . bu ve bunun gibi adamlar olduğu sürece bir bok olmaz bu ülke
    Cevap Yaz 13 10 Yayından Kaldır
  • KURTBEY:
    Gömülü altının haram oluğunu kim dedi sana. . . Bilmeden, öğrenmeden yorum yazıyorsunuz.
    9 9 Yayından Kaldır
  • GERCEK GAZI:
    beter olsun bu cahil serefsizler 100 yildir ülkemizin degerlerini topraklarimizda var olan tarihi hazineleri 3 kurusa yabanci ülkelere satiyorlar bunlari ihbar etmek her ülkesini seven vatandasin görevi olmali ekonomi gecim derdi hobi falan hikaye definecilik aynen uyusturucu gibi bagimlilik yapan bir sapkinliktir
    Cevap Yaz 16 13 Yayından Kaldır
  • TIRMIK SAPI:
    Sana şimdi deseler: ''Yıllar önce Türkiye''ye yerleşmeden evvel dedenin dedesi X yere şu kadar altın gömdüydü'' sen onu almak için kesin oraya gitmezsin. Anadolu''ya hangi ülkenin bağrından kopup geldiysen artık?
    6 5 Yayından Kaldır
  • GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
    Bırakın bin yıl sonraki defineciler kafatasını tarihi eser diye değer biçerlerdi
    Cevap Yaz 16 9 Yayından Kaldır
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.