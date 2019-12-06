Kuyumcuyu soyduktan sonra UPS aracıyla kaçan hırsızlarla çatışma: 4 ölü
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Kuyumcuyu soyduktan sonra UPS aracıyla kaçan hırsızlarla çatışma: 4 ölü

Kuyumcuyu soyduktan sonra UPS aracıyla kaçan hırsızlarla çatışma

06.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:58
Kuyumcuyu soyduktan sonra UPS aracıyla kaçan hırsızlarla çatışma: 4 ölü

ABD'nin Florida eyaletinde kuyumcuyu soyduktan sonra kaçan silahlı iki kişinin peşine düşen güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada 4 kişi öldü.


Ülke basınında yer alan habere göre, FBI ajanı George Piro yaptığı açıklamada, Florida eyaletinin Miami kentine yakın Coral Gables'da iki silahlı soyguncunun bir kuyumcuyu soymasının ardından United Parcel Service (UPS) şirketine ait bir kamyonu çaldığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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