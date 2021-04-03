Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu (2)

AYDIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMAAydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt'un Didim'in Akbük Mahallesi'nde, otomobilinde ölü bulunmasının ardından Aydın Valiliği'nden açıklama yapıldı.

AYDIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Aydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt'un Didim'in Akbük Mahallesi'nde, otomobilinde ölü bulunmasının ardından Aydın Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir."CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Kaymakam Kurt'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un, Kuyucak ilçesine giderek Kaymakam Yılmaz Kurt'un eşine taziye ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK