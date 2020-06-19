Kuvvetli sağanak nedeniyle sel basan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi Meteoroloji'nin günlerdir uyardığı sağanak yağış, bugün öğleden önce İstanbul'un çoğu yerinde etkili oldu. Kuvvetli yağış sonrasında İstanbul'un tarihi çarşısı olan Kapalıçarşı'nın elektrik tesisatında patlama meydana geldi. O anlar kameralarca kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış tarihi Kapalıçarşı'da su baskınlarına neden oldu.Elektrik tesisatına kaçan su nedeniyle ufak çaplı patlama yaşandı.

KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI

İstanbul'da aniden bastıran ve su baskınlarına neden olan yağmur, ticareti anlık da olsa durma noktasına getirdi. İstanbul'un çoğu ilçesini esir alan kuvvetli yağış, Fatih çevresinde de etkili oldu. Yağmur nedeniyle tarihi Kapalıçarşı'da su baskınları oluştu. Esnaf ve çalışanlar çarşıya dolan suları tahliye etmeye çalıştı.

ELEKTRİK TESİSATINDA PATLAMA

Bu sırada elektrik tesisatına giren sular nedeniyle ufak çaplı bir patlama da yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.