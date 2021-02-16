Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı bitmiyor! Marmara'ya Karadeniz üzerinden yeni kütleler geliyor

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

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Türkiye'yi etkisi altına alan Sibirya soğukları yurdun büyük bölümünde kar yağışına neden olurken, İstanbul'da yer yer yoğunlaşan kar yağışı bugün ve yarın da devam edecek. Kuvvetli kuzey rüzgarlarıyla soğuk daha fazla hissedilecek, Karadeniz üzerinden Marmara Bölgesi'ne gelen kütleler kar bırakmaya devam edecek.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da bazı semtlerde karışlarla ölçülecek bir örtü oluşturan kar, dün Ankara'da da etkili olmaya başladı. Tahminlere göre perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı karla karışık yağmura dönecek ancak soğuklar bitmeyecek.

DONDURUCU SOĞUK HAFTA SONUNA KADAR YURTTA KALACAK

Kar yağışı hafta ortasından itibaren adım adım etkisini azaltmaya başlayacak olsa da dondurucu soğuklar hafta sonuna kadar yurtta kalacak. Marmara Bölgesi'nde iki gün boyunca etkili olacak rüzgarlar, soğuğun daha keskin hissedilmesine yol açacak.

HER BÖLGEYE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.