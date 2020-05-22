Kuvvetli rüzgar ağacı ortasından kırdı
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Kuvvetli rüzgar ağacı ortasından kırdı

Kuvvetli rüzgar ağacı ortasından kırdı Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgar, pazar yerinde bulunan bir ağacı ortasından kırdı.

22.05.2020 20:00 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:04

Kuvvetli rüzgar ağacı ortasından kırdı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgar, pazar yerinde bulunan bir ağacı ortasından kırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildirmişti. Kırıkkale'de sabah saatlerinde güneşli olan gökyüzü bir anda kara bulutlarla kaplandı. Kısa süreli yağmurlar birlikte, fırtına da etkili oldu. Hızı saatte yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi. Sulakyurt ilçesindeki Halk Pazarında bulunan bir ağaç ise rüzgara dayanamayıp orta yerinden yarıldı. Belediye ekiplerince, kırılan ağaç ve çevreye saçılan dalları yoldan kaldırıldı.

Kuvvetli rüzgar ağacı ortasından kırdı

Kaynak: İHA

Manşet

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