Kütüphaneye 15 Temmuz Şehidinin Adı Verildi

Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde uygulamaya konulan Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi kapsamında açılan kütüphaneye 15 Temmuz şehidi 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in adı verildi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı(ÇOGEP) kapsamında; öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini arttırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek, öğrencileri suç ortamlarından uzak tutmak, verimli zaman geçirmelerini sağlamak, toplumsal farkındalık ve duyarlılıklarını geliştirmek, milli kimlik ve aidiyet duygularını geliştirmek, emniyet teşkilatı ile halk arasında diyaloğu arttırmak ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla, 81 ilde Milli Eğilim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarda Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi kapsamında Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki kütüphaneye 15 Temmuz şehidi 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in adı verildi. Kütüphanenin açılışı için program düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Emekli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Durgut ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Serttaş ve diğer katılımcılar açılışın ardından kütüphaneyi gezdi. - SİVAS