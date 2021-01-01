Kutsi ve sevgilisi Sibel Ülker ilk kez görüntülendi
01.01.2021 09:18 | Son Güncelleme: 01.01.2021 09:22
Feyza Çıpa'dan ayrıldıktan sonra rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker'le aşk yaşamaya başlayan Kutsi, önceki gün Levent'teki bir benzin istasyonunda görüntülendi.
Feyza Çıpa'dan ayrıldıktan sonra rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker'le aşk yaşamaya başlayan Kutsi, önceki gün Levent'teki bir benzin istasyonunda görüntülendi.
Ünlü şarkıcının yanında sevgilisi de vardı. Kutsi, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak aracına binip hızla uzaklaştı.
Kaynak: Hürriyet