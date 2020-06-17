Kutsal Damacana 2: İtmen filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 2: İtmen oyuncuları ve Kutsal Damacana 2: İtmen özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kutsal Damacana 2: İtmen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kutsal Damacana 2: İtmen konusu, özeti ve Kutsal Damacana 2: İtmen oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kutsal Damacana 2: İtmen filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kutsal Damacana 2: İtmen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kutsal Damacana 2: İtmen filmini izleyecek olanların merak ettiği Kutsal Damacana 2: İtmen konusu nedir, Kutsal Damacana 2: İtmen oyuncuları kimler ve Kutsal Damacana 2: İtmen özeti gibi konuları inceliyoruz. KUTSAL DAMACANA 2: İTMEN OYUNCULARI VE KADROSU Oyuncular: Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ, Aydemir Akbaş, Yıldırım Memişoğlu, Güzin Usta Tür: Komedi Yapım Yılı: 2009 Vizyon Tarihi: 22 Ocak 2010 Cuma KUTSAL DAMACANA 2: İTMEN FİLMİ KONUSU NEDİR? "Kutsal Damacana" sahte bir papazın kahkahalarla dolu sihirli macerasını beyazperdeye taşımıştı. İkinci film yine "Kutsal Damacana" ön başlığı ve korku-komedi tarzıyla, Hollywood'un vazgeçilmezi "kurt adam"ını ti'ye alıyor. Özel efektleri, akıcı anlatım üslûbu ve eğlenceli konusuyla Kutsal Damacana 2: İt Men son dönemin en iddialı komedi filmi adayı olma yolunda.