Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Kütahya deprem mi oldu, Simav'da deprem mi oldu 1 Mayıs Perşembe?

Kütahya deprem mi oldu, Simav'da deprem mi oldu 1 Mayıs Perşembe?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kütahya deprem mi oldu, Simav'da deprem mi oldu 1 Mayıs Perşembe?

Geçtiğimiz günlerde 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Kütahya bir kez daha sallandı. Peki, Kütahya deprem mi oldu, Simav'da deprem mi oldu 1 Mayıs Perşembe?

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 14.38'de merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, merkez üssü Simav olan son depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Kütaya deprem mi oldu, Simav'da deprem mi oldu 1 Mayıs Perşembe?

Kütahya'nın Simav ilçesi 25 Nisan günü meydana gelen 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde depremlerle sarsılmıştı. Bir gecede 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği ilçede sabaha kadar 7 saatte büyüklü küçüklü toplam 65 artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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