: Kütahya otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

28.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:23

Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara (92), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Domaniç- Tavşanlı yolu ilçe sahası yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 NFR 12 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara'ya çarptı. Kazada, Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara'nın cesedi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali A. ise ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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