Kütahya için "Gürültü Eylem Planı"
Kütahya Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında Kütahya'nın "Gürültü Eylem Planı" projesi başlatıldığı bildirildi.
Kütahya Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında Kütahya'nın "Gürültü Eylem Planı" projesi başlatıldığı bildirildi.
Çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde oluşturduğu zararlı etkileri yok etmek için Kütahya Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanan "Kütahya İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi" projesi kapsamında, Kütahya'nın gürültü eylem planı projesi başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı