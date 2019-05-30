Kütahya'da tır devrildi: 1 ölü
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Lafçı (46) yönetimindeki 61 K 14953 plakalı katı atık yüklü tır, Kütahya - Çavdarhisar kara yolu Susuzkaya köyü yakınlarında karşı şeride geçerek yola devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı.
Kaynak: AA
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