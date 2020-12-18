Kütahya'da, 'Kadına yönelik şiddete karşı bir adım da sen at' yarışması

Kütahya'da, "Kadına yönelik şiddete karşı bir adım da sen at" konulu uluslararası afiş tasarımı, kısa film ile karikatür yarışması için imzalar atıldı.

Kütahya'da, "Kadına yönelik şiddete karşı bir adım da sen at" konulu uluslararası afiş tasarımı, kısa film ile karikatür yarışması için imzalar atıldı.

Günümüzün en önemli konularından biri olan kadına yönelik şiddete sanat ve tasarım yoluyla çözüm aranacak. Kütahya Valiliğinin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğinde hayata geçireceği "Kadına yönelik şiddete karşı bir adım da sen at" konulu uluslararası afiş tasarımı, kısa film ve karikatür yarışmasına ilişkin protokol, düzenlenen törenle imzalandı.

Protokolü, Kütahya Valisi Ali Çelik ile DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal imzalarken törende DPÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin de hazır bulundu.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek uluslararası yarışmaya ilişkin bilgiler veren Vali Ali Çelik, "Kadına şiddet yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın öncelikli gündem konularından biri. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için topyekün bir mücadele gerekiyor. Toplumun tüm kesimlerinde farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, şiddetin boyutu konusunda bilinçlendirmek için sanatın gücünü ve tasarımın dilini kullanacağız" dedi.

Ulusal ve uluslararası alandaki tüm bireylerin katılımına açık olacak yarışma; proje web sitesi ve yazılımıyla tüm görünürlük tasarımlarının tamamlanmasının ardından 29 Ocak 2021'de kamuoyuna ve yarışmacı kitlesine duyurulacak.

30 Aralık 2021'de tamamlanacak olan projenin sergileri 25 Kasım "Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü"nde açılacak. Eserlerden oluşturulacak 2 adet kataloğun tasarlanması ve basımı sonrası, proje 30 Aralık 2021 tarihinde tamamlanacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı