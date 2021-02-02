Evi yanan aileye yardım
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Evi yanan aileye yardım

02.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:30

Kütahya'da yangında evi kullanılamaz hale gelen aile, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğince kiralanan yeni bir eve yerleştirildi.

Kütahya'da yangında evi kullanılamaz hale gelen aile, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğince kiralanan yeni bir eve yerleştirildi.

Paşam Sultan Mahallesi'nde Suat Şahin'e ait iki katlı evin ikinci katında kimsenin olmadığı sırada meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Genç İHH, mağdur aile için harekete geçti.

Kütahya Valiliği ve ilgili kurumların bilgisi dahilinde çalışma başlatan dernek üyesi ve gönüllüsü gençler, ailenin kalacağı bir ev kiralayarak barınmalarını sağladı.

Genç İHH Birim Başkanı Fuat Yaymacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İHH olarak her zaman mazlum ve mağdurların yanında yer aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İHH olarak tespitini yaptığımız ve bize ulaşan ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Yangında evi zarar gören vatandaşımız için hemen harekete geçtik. Kütahya Valiliğinin bilgisi dahilinde hayırseverlerimizin destekleriyle yangın mağduru ailemiz için bir ev kiralayarak ailemizi oraya yerleştirdik. Yine ailemize, bir evde lazım olabilecek eşyaları hayırseverlerimizin destekleriyle temin ederek gönüllü gençlerimizle eve getirdik."

Evi yanan Nermin Şahin de yangının hemen sonrasında seferber olan Kütahya Valiliğine ve İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğine teşekkür etti.

Evi yanan aileye yardım
Evi yanan aileye yardım
Evi yanan aileye yardım
Evi yanan aileye yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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