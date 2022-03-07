Kütahya'da "Anne Kalbi Sofralar" projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde, "Anne Kalbi Sofralar" projesi düzenleyeceği bildirildi.

Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesinde Görsel İletişim Tasarımı mezunu olan bireylerin farklı sektörlerde iş olanağı bulabilmelerinin bir örneğini temel alan tasarım yarışması tanıtım toplantısı, Ahmet Yakupoğlu Amfisi'nde gerçekleşti.

Açılışta bir konuşma yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, "Ben girmiş olduğum derslerde şu konuya sık sık değinirim. Görsel İletişim Tasarımı öğrencisi mezun olduğunda ne iş yapar'Nerede çalışır? Nerelerde iş bulabilir? Doğal olarak tabi ki öğrencilerimiz eğitim alıyor ama temel kaygı olarak mesleki bir bilgi elde edebilmek için eğitim alıyoruz. Bunun yanında kendimizi daha bilgili bir hal için okuyoruz. Artı bir de insani değerleri kazanmak için okuyoruz. Buna yurt dışında karakter eğitimi diyorlar. Bizim ülkemizde de değerler eğitimi diyorlar. İşte biz bunların tamamını elde edebilmek için okuyoruz. Ama biz mezun olduktan sonra bu bilgilerin ne kadarını, nerede kullanacağımız konusunda bazı eksikliklerimiz var ve bunu aşabilmek için eğitim sistemimizde staj programımız var. Bu ne kadar yeterli olmasa da zorunlu tutarak biz bunu bir ders olarak sizlere uygulatıyoruz. Bu da yeterli mi derseniz elbette ki değil. Şimdi üniversitemiz bir çalışma yapıyor. 7+1 sistemi. Yani öğrencilerimiz yedi dönem üniversite de eğitim aldıktan sonra bir tam dönemde iş yerinde eğitim alacağı bir sistem çalışması var. Ama biz bu sistemi çok fazla öğrencimiz olması nedeniyle aynı anda 80 kişiye staj yapabileceği bir iş yeri bulabilmemiz Kütahya ili açısından çok zor olduğu için ilk etap da biz bunu kabul etmedik. Ama aslında öğrencilerimize çok fayda sağlayabilecek bir sistem. İnşallah ileriki yıllarda uygulayabiliriz" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel