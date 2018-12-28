Kütahya'da AK Parti Belediyeciliğinin Devam Edeceği Konusunda Hiç Bir Tereddüdümüz Yok"

AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, "Kütahya'da belediyemizi almak demek sadece AK Parti belediyeciliğini devam ettirmek değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın hakkı söylemesine, ezilenlere destek olmasına da vesile olacaktır" dedi.

Kutlu, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu ile birlikte, AK Parti Meydan Mahallesi Başkanı Zeynep Saraç tarafından organize edilen ev toplantısına katıldı.

Kütahya'da AK Parti belediyeciliğinin yeni dönemde de devam edeceğini kaydeden Kutlu, "Cumhurbaşkanımız bizi görevlendirince sadece onun emrine itaat etmek, şehrimize, hemşehrilerimize hizmet etmekten başka bir beklentimiz, başkaca bir arzumuz yok. Kütahya'da AK Parti Belediyeciliğinin devam edeceği konusunda hiç tereddüdümüz yok. Hele hele şuradaki hanımların hiçbir beklentisi olmadan muhabbetini, yakınlığını, dava ruhunu, meseleye, davaya sahiplenme bakışlarını görünce inanın çok daha mutlu oldum. Bu bayrak yere düşmez Allah'ın izniyle. Çünkü biz makam, mevki için çalışmıyoruz. Bizim buradan hiçbir beklentimiz yok. Ama Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetimiz, sevgimiz, ortak paydamız, bizde ona nasıl omuz verebiliriz, nasıl destek olabiliriz?.Onu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Makam ve mevki düşkünü değiliz"

Hiç bir zaman makam ve mevki düşkünü olmadıklarını dile getiren Ahmet Sami Kutlu, "Cumhurbaşkanımız, 'Hemşehrilerimizin taleplerini sen dinleyeceksin, onların hizmetkarı sen olacaksın, sizi görevlendiriyoruz' dedi. Bizde 'Amenna başımız üzerine' dedik. Yapacağımız başka bir şey yok. Çünkü bu bir makam, mevki sevgisi değil, şehrimize, partimize destek olmak. Kütahya'da belediyemizi almak demek sadece Kütahya'da AK Parti belediyeciliğini devam ettirmek değil, buradan aldığımız oylarla Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz destekle hem, Türkiye çapında hem de bu gözyaşı akan İslam ve Ortadoğu coğrafyasında, hatta Müslüman olmayan birçok coğrafyalarda bile Cumhurbaşkanımızın hakkı söylemesine zayıflara, ezilenlere destek olmasına vesile oluyor. Dolayısıyla burada bizim yaptığımız seçim çalışması değil, açıkçası bu memleketimizdeki iyiye, güzele gidişi, daha neler yapılabilir? Bunun arayışını hep birlikte burada güçlendirmek, Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek, tekrar bizim bayrağımızı göndere çekip dalgalandırarak tüm dünyanın Türkiye'den beklediği önderliği vazifesini yerine getirmek.Cumhurbaşkanımız bizi görevlendirince sadece onun emrine itaat etmek, şehrimize, hemşehrilerimize hizmet etmekten başka bir beklentimiz, başkaca bir arzumuz yok. Kütahya'da AK Parti Belediyeciliğinin devam edeceği konusunda hiç tereddüdümüz yok. Hele hele şuradaki hanımların hiçbir beklentisi olmadan muhabbetini, yakınlığını, dava ruhunu, meseleye, davaya sahiplenme bakışlarını görünce inanın çok daha mutlu oldum. Bu bayrak yere düşmez Allah'ın izniyle. Çünkü biz makam, mevki için çalışmıyoruz. Bizim buradan hiçbir beklentimiz yok. Ama Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetimiz, sevgimiz, ortak paydamız, bizde ona nasıl omuz verebiliriz, nasıl destek olabiliriz? Onu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin hayrını düşünmeyenler pusuya yatmış bekliyor"

"Cumhurbaşkanımız gibi bir bürye liderimiz var" diyen Kutlu, "Türkiye Balkanlar'da, Ortadoğu'da ve Arap Coğrafyasında çok önemli bir ülkedir. Çünkü bu ülkelerin Türkiye'den başka tutunacakları bir ülke yok. Başlarındaki insanlar onun bunun uşağı. Kendi halkının insanı değil. Halkın hayrına, iyiliğine ne yapabilirim düşüncesinde değil. Dünyanın her tarafı yanıyor. Elhamdülillah bizim Cumhurbaşkanımız gibi bir liderimiz var. Milletimizin, insanımızın hayrına düşünmeyenler pusuya yatmış bekliyorlar. Allah korusun eğer buradan olumsuz bir sonuç çıkarsa AK Parti'nin Türkiye genelinden aldığı belediye oylar olarak düşerse; 'Sen milletteki itimadını, rey oranını kaybettin senin artık tekrar güvenoyu alman lazım. Haydi Cumhurbaşkanını bir daha seçelim' diyecekler" şeklinde konuştu.

"Tek düşüncemiz, daha iyisini nasıl yaparız olacak"

Kütahya'nın kültür ve sanat şehri olduğunu ifade eden Ahmet Sami Kutlu, "AK Partinin dışında Allah'ın izniyle sizlerin gayreti ve duasıyla başka bir ihtimalin olması mümkün değil. Biz 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren bizim tek düşüncemiz; 'Kamil başkanın bıraktığı yerden en iyisini daha nasıl yapabiliriz' olacaktır. Evlerdeki kadınların aile bütçesini güçlendirmesi için bizim şehrimizin yeraltı ve yer üstü zenginlikleri çok zengin, tarih, sanat ve kültür şehri. Kütahya'mızı başka şehirlerden bolca ziyaretçinin geldiği bir şehir haline getirmemiz lazım. Kazancıların içinden tut Germiyan Sokak, Ulu Cami civarı Sultanbağı'ndan Hisar'a kadar bu alanları kültür yolu düzenlememiz lazım. Sadece hemşehrilerimizin gezmesi için değil, dışarıdan insanlarımız gelip gezecek" diye konuştu.(EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA