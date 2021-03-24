Kütahya'da 900 çiftçiye tohum desteği

Kütahya'da, 'Çayır Mera Islah ve Amenajman' projesi kapsamında, yem bitkileri ekiminin artırılması ve Türkiye'nin baklagil ihtiyacına katkı sunulması amacıyla çiftçilere yulaf, yonca, yağlık ayçiçeği, kuru fasulye tohumu ile sıvı ve sülfat gübre dağıtıldı.

Kütahya'da, 'Çayır Mera Islah ve Amenajman' projesi kapsamında, yem bitkileri ekiminin artırılması ve Türkiye'nin baklagil ihtiyacına katkı sunulması amacıyla çiftçilere yulaf, yonca, yağlık ayçiçeği, kuru fasulye tohumu ile sıvı ve sülfat gübre dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kütahya İl Özel İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında düzenlenen dağıtım programı; Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile çiftçilerin katılımıyla yapıldı.

Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi hakkında bilgiler veren Vali Ali Çelik, "En önemli görevimiz üretmek. 92 köyümüzde muhtarlıklar aracılığıyla talepte bulunan 900 çiftçimize 100 ton yulaf tohumu, 20 köyümüzde 280 çiftçimize 11 ton yonca tohumu, 3 ton yağlık ayçiçeği, 15 ton kuru fasulye tohumu, 2 bin ton sülfat gübre ve 5 ton sıvı gübre dağıtımımız devam ediyor. İnşallah bugün dağıtımını yaptığımız tohumlar güzel bir katma değer oluşturur" dedi.

Dağıtılan tohumların uzun vadeli üretim modeliyle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Ali Çelik, "Çiftçilerimiz belli bir yaşın üzerinde gençlerimizin üretime yönlendirilmesi bizlerin en büyük gayesi olması lazım. Üretim alanında Kütahya'mızda bir çabanın gerekliliği var. Hangi alanda üretim yapacaksanız o alanda uzmanlaşmaya çalışın. Sizlerin maliyetini azaltacak girdi ya da üretim alanlarına yönelin. Daha iyisini yapmak için hep birlikte çaba sarf edelim" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı