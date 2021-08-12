4 yıl önce yanan ormanların yerini genç fidanlar aldı
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4 yıl önce yanan ormanların yerini genç fidanlar aldı

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da son 4 yılda çıkan orman yangınlarında zarar gören ve yeniden ağaçlandırılan yaklaşık 1200 hektar alan yeniden yeşil görünümünü kazanmaya başladı.

Kütahya'da son 4 yılda çıkan orman yangınlarında zarar gören ve yeniden ağaçlandırılan yaklaşık 1200 hektar alan yeniden yeşil görünümünü kazanmaya başladı.

Yangınların hemen ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 1 milyon 300 bin fidan dikimi ve 7 bin 500 kilogram tohum ekimi sonucunda sağlıklı fidanlar yetişiyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, Emet ve Domaniç ilçelerinde 2017 yılında aynı haftada yangınlarda 900 hektara yakın ormanlık alanın zarar gördüğünü hatırlattı.

Bu bölgelerde hızlı bir şekilde ağaçlandırma çalışması başlattıklarını belirten Keskin, "Aynı yıl içinde, zarar gören ağaçların sahadan temizlenmesi işlemini yaptıktan sonra 2017'nin sonbaharında ve 2018'in ilkbaharında sahada ağaçlandırma çalışmalarına başladık." dedi.

Keskin, arazi toprak işlemeleri yapılarak sahaya yaklaşık 1 milyon karaçam fidanı ile 7 bin 500 kilogram karaçam tohumu ektiklerini anlattı.

Fidanların boylarının 50-60 santimetreye ulaştığını aktaran Keskin, "Saha tamamen yeşermiş ve yeniden küllerinden doğmuş bir vaziyet almış durumda." diye konuştu.

3 ilçede yanan 300 hektar ormanlık alan da yeşillendirildi

Keskin, 2018'den itibaren 3 yıllık süreçte Tavşanlı, Gediz ve Çavdarhisar ilçelerindeki yangınlarda ise 300 hektar alanda zarar oluştuğunu dile getirdi.

Bu alanlarda da hızlı bir ağaçlandırma çalışması yürüttüklerini bildiren Keskin, şunları kaydetti:

"Sahalarda aynı yıl içinde arazi hazırlığı ve toprak işlemesi yapılıp, aynı yıl içinde dikimleri gerçekleştirildi. Bu sahalarda 300 bin civarında fidan dikmiş durumdayız. Yanan ormanlarımızın her bir karışını önce örtü temizliği, yanan ve zarar görmüş ağaçların sahadan çıkarılması ve akabinde de hızlı bir şekilde tohum takviyesi ile beraber yıl içinde ağaçlandırmaktayız."

Hasan Keskin, yangınlardan zarar gören alanların asla orman vasfı dışında kullanılamayacağını sözlerine ekledi.

4 yıl önce yanan ormanların yerini genç fidanlar aldı
4 yıl önce yanan ormanların yerini genç fidanlar aldı
4 yıl önce yanan ormanların yerini genç fidanlar aldı
4 yıl önce yanan ormanların yerini genç fidanlar aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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