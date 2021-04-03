Kütahya'da 3 mahalle ve 1 köydeki karantina sona erdi
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Kütahya'da 3 mahalle ve 1 köydeki karantina sona erdi

Demirören Haber Ajansı / Ercan KOLKU - Haberler | Güncel
Kütahya'da 3 mahalle ve 1 köydeki karantina sona erdi

KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı 3 mahalle ve 1 köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 10 günlük karantina uygulaması sona erdi.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı 3 mahalle ve 1 köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 10 günlük karantina uygulaması sona erdi.

Emet ilçesine bağlı Yarış köyü ile Akpınar, Hamam ve Esentepe mahalleleri, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 24 Mart günü karantinaya alındı. Giriş-çıkışların yasak olduğu köy ve mahallelerdeki 10 günlük karantina uygulaması bugün sonlandırıldı.Emet Kaymakamı Hasan Çiçek yaptığı açıklamada, "İlçemizde 3 mahallede, 23 cadde ve sokakta 10 gün karantina kararı alınmıştı. Karantina süresi bugün itibariyle sona erdi. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uyulması gereken kurallara ilçemizde de harfiyen uymalarıdır. Özellikle hijyen, maske ve mesafe çok dikkat etmemiz gereken hususlardır. Misafirlikler ve ziyaretler salgın tamamen geçinceye kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın 10 gün süren karantina sürecinde alınan kararlara harfiyen uymaları ilçemizdeki vaka sayılarını düşürmüştür. Kurallara daha sıkı uyarsak, ilçemizdeki vaka sayısını sıfırlayabiliriz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan KOLKU

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