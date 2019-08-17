17.08.2019 18:54

Kütahya'da 15 dakikalık yağış ve fırtına 5 kavak ağacını devirdi

KÜTAHYA - Kütahya'da yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.

Fırtına, merkeze bağlı Uluköy'de her biri yaklaşık 20 yıllık olan 20'şer metre uzunluğundaki 5 kavak ağacı devirdi.

Kavakların yola devrilmesi sebebiyle köyü, Kütahya merkeze bağlayan karayolunun 1 saat süreyle araç trafiğine kapalı kaldığı belirtildi.

Devrilen kavak ağaçları köylüler tarafından kesilerek traktörlerle yoldan kaldırıldı.

Uluköy sakinlerinden Kadir Demir, yağış ve fırtınanın mısır tarlalarına da zarar verdiğini ifade etti. Demir, ayrıca köy yakınındaki demiryolu hemzemin geçit sinyalizasyon sisteminin de zarar gördüğünü dile getirdi.

Kaynak: İHA