Kütahya Belediyesinin "Ücretsiz Wifi" hizmetinden 12 bin kişi yararlandı
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Kütahya Belediyesinin "Ücretsiz Wifi" hizmetinden 12 bin kişi yararlandı

Kütahya Belediyesinin 'Ücretsiz Wifi' hizmetinden 12 bin kişi yararlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Belediyesinin "Akıllı Şehirler" projesi kapsamında 5 farklı noktadan yayın yapan "Ücretsiz Wifi" hizmetinden son 6 ayda 12 bin 727 kişinin faydalandığı bildirildi.

Kütahya Belediyesinin "Akıllı Şehirler" projesi kapsamında 5 farklı noktadan yayın yapan "Ücretsiz Wifi" hizmetinden son 6 ayda 12 bin 727 kişinin faydalandığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada," Akıllı Şehirler Projesi kapsamında Belediye Bahçesi, Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Otogar ve Tren Garı olmak üzere şehrin 5 Farklı noktasından yayın yapan "Ücretsiz Wifi" hizmetimizden son 6 ayda 12 bin 727 kişi faydalanmıştır. Bu süre içerisinde yaklaşık 23 bin saat bağlı kalarak 3 Terabyte kullanım sağlanmıştır. Ayrıca bu noktalardan 7/24 mobil cihaz şarj ve engelli şarj istasyonu olarak faydalanıldı" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesinin 'Ücretsiz Wifi' hizmetinden 12 bin kişi yararlandı
Kütahya Belediyesinin 'Ücretsiz Wifi' hizmetinden 12 bin kişi yararlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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