Kuşadası'nda yelkenliye eşlik eden yunuslar güzel görüntü oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'nda yelkenliye eşlik eden yunuslar güzel görüntü oluşturdu

Kuşadası'nda yelkenliye eşlik eden yunuslar güzel görüntü oluşturdu
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tekneye eşlik eden yunuslar, görsel şölen oluşturdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tekneye eşlik eden yunuslar, görsel şölen oluşturdu.

Kuşadası açıklarında kendisine ait yelkenliyle denizde vakit geçiren Yusuf Çetinkaya, teknenin önünde su yüzeyine çıkan yunusları fark etti.

Çetinkaya, çok sayıda yunusun tekneye eşlik ettiği anları cep telefonuyla kaydetti.

AA muhabirine açıklama yapan Çetinkaya, nadir de olsa seyir sırasında yunusları gördüklerini söyledi.

Denizcilerin yunusu su yüzeyinde gördüğünde o günü "uğurlu" kabul ettiğini anlatan Çetinkaya, "Kuşadası açıklarında karşılaştığımız kalabalık yunus ailesi yaklaşık yarım saat bizlere eşlik etti ve suda oyunlar oynadı. Bugüne değin gördüğüm her anda pozitif enerji ve mutluluk veren yunuslar, bu kez bizlere uzun süre eşlik etti, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Meral Akşener Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Hakan Arslan Sergen Yalçın Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası'nda yelkenliye eşlik eden yunuslar güzel görüntü oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:21:33. #1.16#

title