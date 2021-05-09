Kuşadası'nda yavru köpeğin kulağını kesip yola attılar
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Kuşadası'nda yavru köpeğin kulağını kesip yola attılar

Kuşadası'nda yavru köpeğin kulağını kesip yola attılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 aylık olduğu öğrenilen yavru köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kulakları jiletle kesilip yola atıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 aylık olduğu öğrenilen yavru köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kulakları jiletle kesilip yola atıldı.

Kuşadası'na bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaralı bir sokak köpeği görenler durumu Ege Hayvanları Koruma Derneği (EHKD) görevlilerini haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen dernek görevlileri, hayvanın tedavisi için Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Haybulans ekipleri kulakları jiletle kesildiği belirlenen yavru köpeği belediye veterinerliğine götürdü.

Ege Hayvanları Koruma Derneği (EHKD) Başkanı İskender Avcı "Yavru bir köpeğin, kulaklarının kesici aletle kesildiğini duyduk ve hemen olay yerine gittik. Yaklaşık iki aylık olan hayvan gerçekten kötü durumdaydı, baya bir kan kaybetmişti. Neredeyse kafa derisine yakın bir noktadan kulağını kesip zavallı hayvanı yola atıp gitmişler. Bunu yapan insan olamaz, bu canilerin bir an önce bulunup cezasını çekmeleri için elimizden geleni yapacağız. Gerekli şikayetlerimizi yaptık, olayın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, zavallı hayvanın tedavisi Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde devam ediyor. - AYDIN

Kuşadası'nda yavru köpeğin kulağını kesip yola attılar
Kuşadası'nda yavru köpeğin kulağını kesip yola attılar
Kuşadası'nda yavru köpeğin kulağını kesip yola attılar
Kuşadası'nda yavru köpeğin kulağını kesip yola attılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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