Kuşadası'nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı - Haberler
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Kuşadası'nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel
Kuşadası'nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Rus turistleri taşıyan midibüste yangın çıktı.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Rus turistleri taşıyan midibüste yangın çıktı. Midibüsteki 17 yolcu tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'dan Kuşadası'na 17 kişilik Rus turist kafilesini taşıyan Orhan Develi yönetimindeki 46 VK 323 plakalı midibüsün motor kısmından saat 12.00  sıralarında alevler yükselmeye başladı. Kuşadası-Söke kara yolu üzerinde bulunan Yaylaköy Mahallesi girişinde midibüsünden çıkan alevleri fark eden sürücü Develi, aracını hemen yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti. Şoför Develi'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin midibüsü saran alevlere su sıkarak müdahale etti. Alevler güçlükle söndürülürken, midibüs kullanılmaz hale geldi.


Kuşadası'nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

Kuşadası'nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

Kuşadası'nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

Kuşadası'nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuşadası'nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı - Haberler
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